Бесплатный Wi-Fi пользуется популярностью в алтайских селах

Новости 29.05.2019 9:50 72

Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» зафиксировал, что с начала года жители малых сел края, в которых установлены бесплатные коллективные точки Wi-Fi-доступа к скоростному интернету, скачали 90 Тбайт информации. С наступлением летнего сезона оператор прогнозирует активизацию пользователей и рост трафика.

На 1 мая 2019 года в Алтайском крае уличный Wi-Fi действуют в 128 населенных пунктах с числом 250-500 жителей. Самый высокий трафик зарегистрирован в поселке Амурский Бийского района, где из 289 сельчан в зоне доступа в интернет авторизовался каждый пятый человек. В апреле 60 пользователей Амурского скачали больше терабайта данных. В рейтинге сел, ежемесячный трафик которых превышает 500 Гб, находятся села Верх-Ая и Макарьевка Алтайского района, поселок Урожайный Павловского района и еще восемь населенных пунктов. Самый маленький трафик зарегистрирован в селах Бураново и Казанцево Романовского района. Наиболее частая причина низкой активности жителей – наличие в селах домашнего интернета компании.

Самое большое количество сессий в апреле, более 10 тысяч, зафиксировано в поселке Черепановский Змеиногорского района. Здесь уличным Wi-Fi пользуется каждый четвертый житель. По средней продолжительности сессий в апреле – семь часов – лидирует поселок Травное Мамонтовского района. Больше всего пользователей бесплатного уличного Wi-Fi зарегистрировано в селе Хорошее Табунского района, в котором авторизовался каждый второй житель села.

С начала года оператор организовал точки Wi-Fi-доступа в интернет в семи селах: Кругло-Семенцы и Мирный Егорьевского района, Маральи Рожки и Усть-Тулатинка Чарышского района, селе Притыка Бурлинского района, Марковка Ключевского района и поселке имени Фрунзе Красногорского района.

В федеральную программу «Устранение цифрового неравенства» включено 257 алтайских сел. Для организации услуги компания построила в регионе более тысячи километров оптических линий связи.

В 2018 году «Ростелеком» завершил поэтапный перевод точек Wi-Fi на новую платформу и одну сеть Rostelecom_UUS. Зайдя на смартфоне или ноутбуке в эту сеть, нужно выбрать вид авторизации – с помощью SMS, учетной записи на портале госуслуг или звонка на бесплатный номер 88003010035 и далее следовать инструкции. Подробная информация об услуге размещена на официальном сайте компании в разделе «Интернет».