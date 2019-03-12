АКЗС взялось за неплательщиков курортного сбора в Белокурихе

Новости 28.05.2019 15:15 194

В четверг, 30 мая, состоится очередная сессия АКЗС, на которой алтайские депутаты рассмотрят вопрос, связанный с изменениями в действующий порядок взимания курортного сбора.

Как сообщается, документ необходим для своевременного принятия мер уполномоченным органом по привлечению к ответственности тех отдыхающих, которые не уплатили курортный сбор.

Планируется, что будет сокращен срок, в течение которого операторы должны уведомить уполномоченный орган Алтайского края о нарушении. Депутаты предлагают сократить его с 30 до 5 календарных дней. Такие меры позволят своевременно привлекать к административной ответственности нарушителей.

На что потратили 20 млн рублей курортного сбора в Алтайском крае? Новости 12.03.2019 13:43 За январь 2019 года поступления составили 3,4 млн. рублей 1403

Как сообщает пресс-служба АКЗС, второе изменение призвано упростить порядок расчета сбора. Для этого из статьи исключаются слова «за одни сутки фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения». Это позволит избежать дробления суммы сбора и округлять дни проживания до целого числа.

Напомним, курортный сбор ввели в экспериментальном режиме с 1 мая 2018 года на Ставрополье, Кубани и Алтайском крае. Эксперимент продлится до конца 2022 года. Сумма сбора установлена в размере 50 рублей в сутки с человека. На сегодняшний день в регионе «налог с туристов» взимается только в Белокурихе. Всего за период с мая 2018 года по март 2019-го в городе-курорте удалось собрать 31,6 млн рублей.