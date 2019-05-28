Лишенная родительских прав бийчанка скрылась со своей дочерью

В Алтайском крае разыскивается семилетняя Маргарита Якушкина, которую в неизвестном направлении увезла ее мать – Екатерина Попова из Бийска. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной службы судебных приставов России.
Ранее Бийский городской суд лишил родительских прав как мать, так и отца девочки. Их обязали передать дочь органу опеки и попечительства городской администрации для дальнейшего устройства, однако этого не произошло.
УФССП призывает откликнуться всех, кому что-либо известно о местонахождении Екатерины Поповой и ее ребенка.