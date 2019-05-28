Лишенная родительских прав бийчанка скрылась со своей дочерью

Новости 28.05.2019 14:10 37

В Алтайском крае разыскивается семилетняя Маргарита Якушкина, которую в неизвестном направлении увезла ее мать – Екатерина Попова из Бийска. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной службы судебных приставов России.

Ранее Бийский городской суд лишил родительских прав как мать, так и отца девочки. Их обязали передать дочь органу опеки и попечительства городской администрации для дальнейшего устройства, однако этого не произошло.

УФССП призывает откликнуться всех, кому что-либо известно о местонахождении Екатерины Поповой и ее ребенка.

Круглосуточный телефон доверия: 8 (3852) 63-96-92.Телефон дежурной части УФССП России по Алтайскому краю: 8 (3852) 24-84-98. Приобский отдел судебных приставов по г. Бийску и Зональному району: 8 (3854) 44-40-90, в рабочее время с 9:00 до 18:00 часов, в нерабочее время: 8-906-965-42-83, 8-905-980-11-62.