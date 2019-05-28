Стала известна дата выборов ректора АлтГУ

Новости 28.05.2019 13:50 32

14 июня в Алтайском госуниверситете пройдет конференция по выборам ректора АлтГУ, сообщили "Политсибру" в опорном вузе. На должность претендуют врио ректора Сергей Бочаров, проректор по экономики и стратегическому развитию АлтГТУ Александр Жидких и завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра.

Ранее аттестационная комиссия Минобрнауки РФ не допустила до голосования завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Алексея Тишкина. В настоящее время на сайте вуза доступны предвыборные программы трех претендентов.

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Напомним, Сергей Землюков, возглавлявший Алтайский госуниверситет с февраля 2011 года, в сентябре 2018-го объявил о своей отставке. При этом экс-руководитель в тот же день был избран президентом вуза. С тех пор врио ректора является Сергей Бочаров.

Последний раз выборы ректора в АлтГУ прошли в конце марта 2016 года. Тогда руководителем был избран действующий на тот момент ректор Сергей Землюков. С ним конкурировал только проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин, которого многие наблюдатели открыто называли «спарринг-партнером».

Напомним, претендовать на должность ректора АлтГУ может гражданин РФ, имеющий ученую степень и ученое звание, опыт научно-педагогической работы не менее 10 лет, опыт руководства учебными или научными учреждениями, организациями или подразделениями вуза не менее 5 лет.