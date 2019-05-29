В Рубцовском лицее № 6 состоялось мероприятие по профилактике ВИЧ

Новости 28.05.2019 16:20 100

23 мая Рубцовский филиал краевого центра СПИД организовал просветительское мероприятие в формате интеллектуальной игры в лицее № 6. Мероприятие проводили сотрудники центра Ирина Левковицкая и Алексей Бажан.

Они рассказали школьникам о ситуации с эпидемией СПИД в РФ, Алтайском крае и Рубцовске, а также показали тематический фильм «Правильные решения – все, что нужно знать о ВИЧ». После этого началась игра «Информационная палатка», целью которой являлась проверка усвоения учениками материала. В качестве мотивации использовались сладкие призы.

Всего в мероприятии приняли участие 48 десятиклассников.