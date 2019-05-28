«Как пили, так и будут пить»: депутат АКЗС высказалась о продаже алкоголя до 23:00

Новости 28.05.2019 13:20 42

Вчера в Барнауле прошло очередное заседание дискуссионно-аналитического клуба «2030». Мероприятие провели в формате дебатов на тему: «21 или 23: нужно ли продлевать время продажи алкоголя в Алтайском крае».

Как известно, Заксобрание рассматривает возможность перенести действующее сейчас ограничение по времени на продажу спиртного с 21:00 до 23:00. Депутат АКЗС Евгения Боровикова считает, что нововведение никак не отразится на жителях края, передает пресс-служба реготделения ЛДПР.

"Продлим мы время продажи спиртного или нет – по сути, не имеет значения. Люди как пили, так и будут пить. Здесь проблема социальная, и решить ее поможет только комплексный подход. Вот говорят - лучше пить качественный алкоголь до 23:00, чем травиться «паленкой» после 21:00. Кто может себе позволить хорошую бутылку – тот и ночью ее найдет. Ему для этого необязательно идти в псевдобары. А вот если нет денег – человек так и будет ходить в сомнительные забегаловки даже при продлении времени продажи на приличный алкоголь. Мы должны четко понимать цель нового законопроекта – хотим мы добиться снижения показателей смертности от алкоголя и спасти нацию или защищать интересы предпринимателей?"

Как считает депутат, сначала власть должна полностью избавить жилые дома от «пивнушек», а затем уже думать про ограничение времени продаж.

Партийцы напоминают, что после их вмешательства был закрыт ночной бар «Хлам» на улице Исакова, который работал с нарушениями закона. Также ЛДПР помогла привлечь к ответственности хозяйку пивной точки на улице Островского.