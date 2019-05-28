«День детского здоровья»: ведущие профессора АГМУ проведут бесплатный прием детей в клиниках вуза

Новости 28.05.2019 12:55 46

Алтайский государственный медицинский университет проведет акцию «День детского здоровья» 31 мая, накануне Дня защиты детей. В этот день с 9.00 в Профессорской клинике (г.Барнаул, ул. Кирова, 60) и Консультативно-диагностическом центре АГМУ (пр-т Ленина, 40) будет организован бесплатный прием юных пациентов ведущими профессорами Алтайского медицинского университета. Вуз организует акцию третий год подряд, увеличивая количество оказанных бесплатных консультаций.

Как рассказали в вузе, на приеме в клиниках вуза родители (законные представители) с детьми смогут получить консультацию врача–педиатра, детского гастроэнтеролога, кардиолога, аллерголога-иммунолога, нефролога, хирурга-онколога, оториноларинголога, эндокринолога, неонатолога, гематолога, пульмонолога и других узких специалистов.

Принимать детей будут известные в Алтайском крае и за его пределами специалисты: доктор медицинских наук, профессор, врач хирург-онколог высшей квалификационной категории, Заслуженный врач РФ Владимир Афанасьевич Кожевников, врач педиатр-нефролог высшей категории, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ Галина Ивановна Выходцева, доктор медицинских наук, профессор, врач педиатр-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории Юрий Федорович Лобанов, доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр высшей квалификационной категории, врач-кардиолог высшей квалификационной категории Евгений Васильевич Скударнов, доктор медицинских наук, профессор, врач педиатр-гематолог высшей квалификационной категории Ольга Ивановна Колесникова, кандидат медицинских наук, доцент, врач-педиатр высшей квалификационной категории, детский нефролог Наталия Михайловна Михеева, кандидат медицинских наук, доцент, врач гастроэнтеролог высшей квалификационной категории Денис Сергеевич Фуголь, кандидат медицинских наук, доцент, врач-педиатр высшей квалификационной категории, детский аллерголог Наталья Викторовна Шахова, кандидат медицинских наук, врач педиатр-неонатолог высшей квалификационной категории Татьяна Михайловна Черкасова, кандидат медицинских наук, детский гематолог Николай Алексеевич Дорохов и другие.

Записаться на бесплатный прием к специалистам можно по 30 мая включительно (с 9:00 до 18:00) по телефону: (385-2) 566-887.

Параллельно на площадке около Профессорской клиники с 9.00 будет организован детский праздник с конкурсами, играми, мастер-классами и призами.