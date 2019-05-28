Федеральные власти вводят контроль над госзакупками в Республике Алтай накануне выборов

Правительство России ввело казначейское сопровождение авансовых платежей по государственным и муниципальным контрактам в Республике Алтай. Распоряжение на этот счет накануне подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает "Интерфакс-Сибирь".
Росказна должна обеспечить сопровождение авансовых платежей по контрактам, заключаемым в 2019 году получателями средств бюджета региона на сумму свыше 100 млн рублей, а также по контрактам республиканских и муниципальных учреждений на сумму от 30 млн рублей. Сопровождение коснется и договоров, заключаемых исполнителями в рамках госконтрактов.
Любопытно, что данная мера вводится за три месяца до проведения масштабных выборов в регионе. 8 сентября, в Единый день голосования, жителям Республики Алтай предстоит избрать губернатора, а также депутатов Госсобрания.