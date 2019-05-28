Рекламе у дорог – быть: Росстандарт принял поправки к «дорожному» ГОСТу

Новости 28.05.2019 12:25 38

Росстандарт отменил действие трех пунктов ГОСТа, регулирующего размещение наружной рекламы вдоль дорог, и утвердил поправку в него, из которой следует, что рекламные конструкции больше не считаются посторонними и мешающими дорожному движению предметами, то есть могут размещаться вдоль дорог и на улицах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова представителя Росстандарта.

Данное решение понадобилось постольку, поскольку образовалось два противоречащих друг другу ГОСТа, один из которых разрешал размещать рекламные материалы на обочинах дорог, а другой – категорически запрещал. Возникшая коллизия разрешилась принятием соответствующих поправок, и теперь исправленные пункты нового «дорожного» ГОСТа, в которых упоминается наружная реклама, с июля вступят в силу.

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Без поправок «дорожный» ГОСТ, запрещающий наружную рекламу внутри городской черты, мог оставить вне закона свыше 70 % всех рекламных конструкций России. Поскольку объем рынка наружной рекламы в РФ оценивается примерно в 35 млрд рублей, решением вопроса занялось правительство – для обсуждения вопроса встретились вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов, а предложения по выходу из ситуации было поручено разработать Минпромторгу, которому подчинены как Росстандарт, так и Минтранс.

23 мая комитет Алтайской торгово-промышленной палаты по рекламе организовал бесплатный мастер-класс, посвященный правилам работы на рынке наружной рекламы. Участвовавшие профессиональные рекламщики охарактеризовали рынок «наружки» как динамично развивающийся. Однако, что касается поправок к ГОСТу, то они на обсуждении затронуты не были.

«Мы этой стези не касались, больше обсуждая юридические, маркетинговые и технологические аспекты фасадных вывесок и информационных конструкций», - пояснила редактор онлайн-ресурса Комитета по рекламе АлтТПП Лада Шевкунова.

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Руководитель проекта «Цивилизованный город», занимающегося проблемами качества городской среды, в том числе, отслеживанием наружной рекламы в Барнауле Евгений Кураков поделился своим видением ситуации. На вопрос корреспондента «Политсибру» о коллизии с ГОСТами и возможных последствиях несостоявшегося запрета наружной рекламы у дорог, он ответил, что какой-то пользы это не принесло бы.

«Запрещать эти щиты как класс – абсурдно. Сами по себе они вреда не несут. Вопрос лишь в соблюдении законности их установки, которая, к сожалению, часто игнорируется. Например, в самом центре Барнаула, в районе «Нулевого километра» расположено множество рекламных щитов – можно сказать, прямо под окнами краевой администрации. Если проверить все параметры их установки, то обнаружатся явные нарушения, но этот рынок очень привлекателен, поэтому в их устранении никто не заинтересован», – пояснил Евгений Кураков.

Впрочем, относительно прогнозов роста рынка наружной рекламы Евгений не так оптимистичен, как рекламщики:

«Колл-центр компании «Ели-худели» проводил опрос, согласно результатам которого интернет-продвижение работало в десять раз лучше, чем радио, а радио, в свою очередь, в десять раз лучше, чем наружная реклама», – сообщил он.

Портал «реклама-на-щитах.рф» публикует статистику, касающуюся наружной рекламы в Барнауле. На иллюстрации ниже можно ознакомиться с данными по наиболее популярному формату придорожных щитов (3 на 6 м).