Назван претендент на имущество обанкротившегося «Алтаймяспрома»

Новости 28.05.2019 11:35 51

Имущество банкротящейся компании «Алтаймясопром», реализующей проект строительства крупнейшего в крае свинокомплекса стоимостью 8 млрд рублей, оценено в 3,1 млрд рублей. Основной кредитор предприятия — ВЭБ, долг перед ним составляет 6 млрд рублей. Эксперты не исключают, что выкупить имущественный комплекс «Алтаймясопрома» может его нынешний арендатор — «Митпром».

Наибольшая часть активов приходится на объекты недвижимости — здания для содержания свиней и поросят, административный корпус, права аренды пяти земельных участков общей площадью более 730 га, недостроенные объекты инфраструктуры — ЛЭП, газопровод и др. В 980 млн рублей оценены права аренды еще на шесть земельных участков площадью более 70 га, оборудование, здания зернохранилищ. Рыночная стоимость поголовья свиней (57,8 тысяч голов) составила 552,2 млн рублей, транспортные средства — 3,4 млн рублей, товарные знаки («Мясные шедевры Алтая», «Алтайский мясодел», «Алтаймясопром») — 716 тысяч рублей. Дата торгов не определена, пишет "Коммерсант".

«Алтаймяспром» попросил Минсельхоз посодействовать в получении во Внешэкономбанке более 2 млрд для завершения проекта Новости 29.07.2015 16:02 125

«Алтаймясопром» занимался свинокомплексом на 300 тысяч голов с 2012 года. Предприятие было признано банкротом в феврале 2018 года. На тот момент в рамках проекта была пущена первая очередь свинокомплекса на 135 тысяч голов в год, комбикормовой завод был готов на 86%, вторая ферма — на 37%, мясохладобойня — на 35%, объекты инфраструктуры — на 50%, мощность комплекса составляла более 1 тысячи тонн мяса в месяц.

Сейчас мощности «Алтаймясопрома» арендует ООО «Митпром». Предприятие является действующим и даже увеличило за последний год поголовье свиней с 60 тысяч до 74 тысяч голов. На предприятии работают более 300 человек.