Власти внесли изменения в закон о краевом бюджете, чтобы повысить зарплаты

Новости 28.05.2019 10:40 62

Правительство Алтайского края внесло на рассмотрение регионального ЗакСобрания проект закона «О внесении изменений в бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Как уточняется на сайте региона, прогнозируемый объем доходов краевого бюджета на 2019 год составит 101,397 млрд рублей с учетом дополнительных безвозмездных поступлений. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составят 48,619 млрд рублей.

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников отметил, что расходы краевого бюджета прогнозируются в сумме 111,463 млрд рублей, что на 5,589 млрд рублей превышает ранее утвержденные объемы.

Такие изменения позволят направить 1,5 млрд рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, из них 625 млн рублей - на увеличение объема субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений.

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Ранее сообщалось, что мунслужащие станут получать на 15% больше. Причем, закону придадут обратную силу: это произойдет не с 1 июня, как можно было бы предполагать, а с 1 января, то есть проиндексированы будут пять прошедших месяцев года.

Власти выделят 951 млн рублей на проведение энергоэффективных работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований. Кроме того, 476 млн рублей направят на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Еще 400 млн рублей - для выполнения условий долевого участия Алтайского края и 250 млн рублей - поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов.