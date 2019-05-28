«Стало плохо за рулем». Барнаулец въехал в газопровод и умер

Новости 28.05.2019 10:20 61

В Барнауле водитель за рулем Toyota Ipsum не справился с управлением и врезался в газовую трубу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Трагедия произошла 27 июня в 15:30 на проспекте Калинина, в районе дома № 116 В. В результате автомобильной аварии водитель 1965 года рождения скончался на месте происшествия.

Движение от улицы Петра Сухова в сторону проспекта Космонавтов по проспекту Калинина и от проспекта Ленина в сторону проспекта Калинина по проспекту Космонавтов было перекрыто.

Интернет-пользователи в одном из пабликов рассказали, что мужчине стало плохо за рулем. Он потерял сознание и врезался в газопровод.

По факту случившегося ДТП со смертельным исходом сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.