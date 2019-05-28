Азотное шоу, аквагрим, мороженое: АлтГТУ приглашает барнаульцев отметить 1 июня

Новости 28.05.2019 11:10 60

Студенты Алтайского государственного технического университета организуют культурно-развлекательный фестиваль «Мир детства» для детей. Мероприятие пройдет 1 июня в парке Центрального района с 13:00 до 17:00.

В АлтГТУ отметили, что на празднике будут организованы спортивные, творческие, научные и профориентационные площадки и фотозона.

Так, в рамках спортивной площадки детям будет предложено принять участие в соревновании по скоростной сборке кубика Рубика, футгольфе, эстафетах и игре крестики-нолики.

На творческой площадке участники будут рисовать руками, маркерами, мелками, смотреть концертную программу городских детских творческих коллективов, играть в твистер, учиться собирать фигурки из воздушных шаров, а студенты института архитектуры и дизайна предложат нанести аквагрим. Самых любознательных детей пригласят поучаствовать в мыльном и азотном шоу, а также приготовить вкуснейшее мороженое.

Организаторы мероприятия – студенческое правительство АлтГТУ, общественная организация «Звездный свет», администрация Центрального района Барнаула при поддержке партии «Единая Россия».