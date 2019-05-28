Стало известно, когда отменят внутрисетевой роуминг в России

Новости 28.05.2019 9:50 83

В России будет полностью отменен внутрисетевой роуминг с 1 июля. Данное постановление накануне подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает URA.RU.

Отметим, внутрисетевым роумингом называется предоставление услуг связи абонентам за пределами их «родного» региона. По словам главы правительства, документ является окончательным решением этого вопроса. Он отметил, что российские операторы связи уже начали использовать новые стандарты.

В частности, на сайте правительства указывается, что Россия интенсифицировала работу над постепенной отменой роуминга внутри Евразийского экономического союза. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

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«Нужно выходить на единые стандарты оказания услуг, включая отмену внутрисетевого роуминга, а также с учетом того, что мы создаем единое экономическое пространство, готовиться к переходу на связь пятого поколения - 5G. Это очень большой, дорогостоящий, серьезный проект», - подчеркнул Медведев.

Напомним, Госдума РФ приняла закон об отмене роуминга в стране в декабре 2018 года. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что такой шаг позволит россиянам экономить деньги, «разговаривая с близкими, проживающими в других регионах».

Предполагается, что отмена роуминга будет способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов в использование услуг операторов, а также повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов.

Между тем региональные операторы до сих пор сомневаются в необходимости законопроекта об отмене национального и внутрисетевого роуминга в России. По их мнению, такие меры серьезно ударят по рынку и обернутся повышением цен для абонентов.