Рейтинг социальной ориентированности бюджетов: на каких местах расположились «два Алтая»

Рейтинги 28.05.2019 8:45 159

«РИА-новости» опубликовало рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов-2019.

Республика Алтай в этом исследовании заняла лидирующую позицию по темпам роста социальных расходов (на 40,2 %), впрочем, расти еще есть куда – пока что регион находится на 58-м месте из 85, тратя на одного человека 37,91 тысячу рублей.

В РА более, чем вдвое увеличились расходы на здравоохранение (12,2% по РФ), а также на физкультуру и спорт - 86% (11,5% по РФ). Из числа сибирских регионов можно также отметить Республику Хакасию, где темпы роста расходов на «социалку» превысили 25%, а на человека приходится 46,64 тысяч рублей.

Алтайский край занимает 69-ю строку в рейтинге – это самый низкий результат по Сибирскому федеральному округу. Социальные расходы выросли на 13,1%, их доля в бюджете составила 71,4 %. В абсолютных цифрах это 36,14 тысяч рублей на человека.

Чуть лучше ситуация в Тыве (63 место) Томской (53) и Омской (50) областях. Значительно выше – в первой тридцатке – находятся Новосибирская (28), Кемеровская (26) и Иркутская (21) области. Красноярский край и вовсе вошел первую двадцатку, заняв 15 строчку рейтинга. Совсем чуть-чуть отстала от него Республика Хакасия, заняв 18 строку.

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В целом же по стране расходы на образование увеличились на 12,1 %, на культуру и кинематографию — на 7,6 %, на здравоохранение — на 12,2 %, на социальную политику — на 9,4 %, а на физическую культуру и спорт — на 11,5 %. В среднем, на одного человека приходится 51,22 тысячи рублей. Минимальное значение - 18 тысяч рублей (на Чукотке), максимальное - 84,45 тысяч рублей (Москва).

Стоит отметить, что методика подсчета не учитывает плотность населения, различие в структуре доходов местных бюджетов и политособенности регионов.