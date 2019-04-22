Рейтинг социальной ориентированности бюджетов: на каких местах расположились «два Алтая»

«РИА-новости» опубликовало рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов-2019.
Республика Алтай в этом исследовании заняла лидирующую позицию по темпам роста социальных расходов (на 40,2 %), впрочем, расти еще есть куда – пока что регион находится на 58-м месте из 85, тратя на одного человека 37,91 тысячу рублей.
В РА более, чем вдвое увеличились расходы на здравоохранение (12,2% по РФ), а также на физкультуру и спорт - 86% (11,5% по РФ). Из числа сибирских регионов можно также отметить Республику Хакасию, где темпы роста расходов на «социалку» превысили 25%, а на человека приходится 46,64 тысяч рублей.
Алтайский край занимает 69-ю строку в рейтинге – это самый низкий результат по Сибирскому федеральному округу. Социальные расходы выросли на 13,1%, их доля в бюджете составила 71,4 %. В абсолютных цифрах это 36,14 тысяч рублей на человека.
Чуть лучше ситуация в Тыве (63 место) Томской (53) и Омской (50) областях. Значительно выше – в первой тридцатке – находятся Новосибирская (28), Кемеровская (26) и Иркутская (21) области. Красноярский край и вовсе вошел первую двадцатку, заняв 15 строчку рейтинга. Совсем чуть-чуть отстала от него Республика Хакасия, заняв 18 строку.
Среди регионов СФО самый высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае
Стоит отметить, что методика подсчета не учитывает плотность населения, различие в структуре доходов местных бюджетов и политособенности регионов.
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