Какие спортивные объекты и мероприятия посетить этим летом в Барнауле?

Новости 28.05.2019 8:15 73

Летний спортивный сезон в Барнауле обещает быть насыщенным и богатым на события. На какие конкретно, рассказала зампред городского комитета по физкультуре и спорту Светлана Гусева. Информация опубликована на официальном сайте Барнаула.

Парк Алексея Смертина

В этом сезоне парк станет площадкой для проведения свыше полусотни мероприятий, в том числе:

Международный фестиваль дзюдо (июнь) Всероссийские соревнования по футболу среди детей Фестивали ГТО Четвертая Спартакиада представителей институтов гражданского общества «Спортивное лето» – комплекс городских тренировок от фитнес-тренеров с бесплатным участием для граждан. Завершится проект в сентябре Ярмаркой спортивных вакансий и городской Масштабной тренировкой. Помимо фитнеса запланированы соревнования по пляжному волейболу, воркауту и пр.

Открытые бассейны

«Пляж» в Парке спорта Алексея Смертина, «Крыша» по ул.Мало-Олонской, 28, бассейны в спорткомплексе «Обь», в фитнес-центрах «Адриатика», «Магис», парк-отелях «Чайка» и «Лесные дали».

Стадионы

«Рубин» и «Лабиринт». Это муниципальные стадионы с бесплатным доступом для населения. Стадионы «Полимер», «Лабиринт» и мини-футбольное поле спорткомплекса «Победа», как и многие другие, станут аренами футбольных матчей различных уровней на протяжении всего сезона.

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«Летний дворовый инструктор»

В программу занятий для детей входят оздоровительные методики, общая физическая подготовка, игровые виды спорта, спортивные эстафеты, соревнования, конкурсы, которые пройдут на 15 площадках за счет средств городской муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2021 годы». Дополнительно в июне будет организована работа восьми площадок за счет привлеченных средств.

Самостоятельные занятия физкультурой

В Барнауле действует четыре площадки для подготовки к сдаче нормативов ГТО Трасса здоровья продолжит свою работу – преодолевать дистанции можно будет пешком, бегом или на велосипеде.

Прочие

Соревнования по мини-футболу с духовной семинарией города Барнаула для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спартакиада среди детских оздоровительных лагерей барнаульского округа Тренировке по бочче для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата на базе средней общеобразовательной школы №133 и училища олимпийского резерва. Фестиваль дворового футбола Всемирный день шахмат отметится шахматным турниром Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч» пройдут в августе на площади Сахарова. Единый Всероссийский Олимпийский день (спортивный праздник)

А также разнообразные соревнования по пляжному волейболу, пляжному футболу, мотокроссу, теннису, летнему биатлону, велогонкам, автомногоборью и другим видам спорта.

В Барнауле насчитывается почти 400 спортивных сооружений, включая спортшколы, стадионы, дворовые спортплощадки и пр.