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Дело об экстремизме превратилось из уголовного в административное на Алтае

Новости
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Впервые в России правоохранительные органы прекратили дело по ст. 282 УК РФ, одновременно возбудив административное дело по ст. 20.3.1. КоАП РФ за ставшее предметом разбирательства деяние. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Два поста о притеснении этнических алтайцев (на алтайском же языке) написала в ВК 23-летняя Аржана Рыкова в январе 2018 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело за экстремизм, однако спустя год его пришлось прекратить из-за поправок в законодательстве. Однако немедленно по прекращении уголовного дела полиция завела административное, за нарушение статьи 20.3.1. КоАП РФ.

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17 мая Онгудайский районный суд приговорил Рыкову к штрафу в размере 10 тысяч рублей, что удивительно, поскольку срок давности по указанной статье составляет два (максимум – три) месяца, а правонарушение совершено уже почти полтора года тому назад.

Тем не менее, это самый первый случай фактической переквалификации экстремизма с уголовного на административный. Защитником Рыковой выступает адвокат правозащитной организации «Агора» Станислав Селезнев.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: antiextremizm.ru