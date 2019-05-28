Волонтеры и общественники помогли жителям алтайского села с озеленением

Новости 27.05.2019 17:40 117

Жители села Луговское (Зональный район) в рамках экологического проекта «Родной лес» высадили деревья в муниципалитете. Вместе с селянами в акции поучаствовали местные власти, общественники, волонтеры бийского педколледжа при участии Фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева, а также участники проекта «Родной лес».

Социальный проект «Родной лес», целью которого является высадка 150 млн деревьев по всей стране, добивается увеличения биоразнообразия. Между тем жители Луговского занимаются озеленением уже более 10 лет. Два раза в год, весной и осенью, на своей территории они высаживают десятки деревьев.

Накануне в Луговском прошла очередная экологическая акция «Зеленая весна». Высаживать деревья жителям помогали волонтеры отряда «Бодрая жизнь» бийского педагогического колледжа. Студенты при участии фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева вместе с жителями и школьниками высаживали липы, кедры и пихты.

Инициатором экологической акции «Зеленая весна» стал Алексей Байпаков. Посадочный материал заказывали заранее в Екатеринбурге и Воронеже. Как отмечают волонтеры, деревья хорошо приживаются и адаптируются к алтайскому климату. В Луговском большая часть саженцев появилась рядом со школой и детсадом.

Добавим, акция, прошедшая в Зональном районе, еще раз подтвердила тезис о том, что объединение усилий власти, общественников и местных жителей способно приносить пользу конкретному населенному пункту и идти во благо для села.