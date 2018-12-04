Алтайский экс-полицейский, истязавший задержанных, попытался обжаловать свой приговор

Новости 27.05.2019 16:30 200

Алтайский экс-полицейский Юрий Зарецкий, пытавший задержанных, подал кассационную жалобу, которую не приняли, поскольку она была подана с нарушениями, сообщает «Тайга-инфо».

Капитан Зарецкий был осужден после инцидента, который произошел в октябре 2015 года, когда он вместе с начальником уголовного розыска по Третьяковскому району майором Сергеем Белоусовым и участковым Мыльцевым «расследовали» похищение мешка с зерном.

Стоит отметить, что никаких заявлений о краже не поступало – «расследование» основывалось на доносе анонимного источника. Полицейские задержали пенсионера, на которого указал доносчик, привезли в отдел и начали избивать, требуя сознаться в краже. Мужчину привязали к стулу, били в грудь, надевали на голову противогаз. Из обвинительного заключения следует, что полицейские нанесли ему 42 удара электрошокером. Пострадавший указал полицейским фамилии двоих братьев, которых тоже привезли в отдел и избили, заставив сознаться в нескольких эпизодах краж, после чего отпустили по домам.

В Бийске осудят экс-полицейских за превышение должностных полномочий Новости 04.12.2018 16:20 Правоохранители незаконно задержали мужчину 545

Подвергшиеся пыткам жители сняли побои и обратились в прокуратуру. Полицейские требовали от них забрать заявления, угрожая проблемами и вмешательством представителей криминалитета. На суде они заявляли, что дело сфальсифицировано сотрудниками ФСБ из-за давних разногласий. Сергей Белоусов также добавил, что сын одного из пострадавших ранее был осужден за изнасилование и обещал отомстить одному из сотрудников полиции. Что касается ударов электрошокером, то их, по словам Белоусова, потерпевший вполне мог нанести себе сам.

Однако суд счел, что улик, в том числе, проверки на полиграфе, достаточно для вынесения обвинительного приговора. Сергей Белоусов и Юрий Зарецкий были приговорены к лишению свободы сроком на семь и шесть лет соответственно. Поданную в декабре 2018 года апелляцию суд отклонил. В апреле Юрий Зарецкий подал кассационную жалобу в краевой суд, однако процедура ее подачи была нарушена. Повторной жалобы от Зарецкого пока не поступало.