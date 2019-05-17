Чиновник в Хакасии оказался под ударом из-за нападения на журналиста

Новости 27.05.2019 15:35 136

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев оказался в эпицентре скандала. Следственный комитет сообщил о возбуждении против него уголовного дела.

Ранее в Сети появилось видео, где чиновник во время интервью толкает корреспондента программы «Вести. Дежурная часть». На кадрах запечатлено, как госслужащий повалил журналиста на пол и стал выгонять из кабинета.

Выяснилось, что недовольство чиновника вызвал вопрос о расходовании бюджетных средств, которые должны были быть потрачены на строительство домов для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР, по данному инциденту проводится проверка. Кроме того, о проведении внутренней проверки сообщили в генсовете «Единой России». В ближайшие дни комиссия по этике партии вынесет решение в отношении Сергея Зайцева.

Ранее чиновникам также приходилось оправдываться за инциденты с журналистами. Количество нарушений прав журналистов в России за год выросло на 30%, сообщает Общероссийский народный фронт. В 54 субъектах РФ выявлено 234 эпизода нарушений, тогда как в прошлом году их было 180 в 55 регионах.