Медицинское освидетельствование призывников может стать многократным

Новости 27.05.2019 14:50 136

Министерство обороны РФ предложило поправки в «Закон о воинской обязанности и военной службе». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении документы.

Суть принятия поправок заключается в том, чтобы призывников можно было направлять на переобследование в госпитали, если заключения гражданских медиков вызовут у призывной комиссии подозрения. В данный момент пересмотреть результат врачебного заключения практически невозможно. Кроме того, уточняется терминология: так, вместо «медосмотра», подразумевающего поверхностное ознакомление с состоянием здоровья призывника, теперь будет «медицинское освидетельствование», то есть, полноценная процедура, завершающаяся выдачей официального заключения.

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Цель принятия поправок – осложнить функционирование механизмов «черного рынка», не допустить формирования и развития очагов коррупции в армии. Процесс призыва в этом плане является наиболее слабым звеном – множество людей предлагают взятки как за допуск, так и за освобождение от военной службы.

После принятия поправок схема работы призывной комиссии будет выглядеть следующим образом: если призывник признается негодным к строевой службе, то его направляют на лечение в одно из учреждений из специально сформированного списка. Вылечившихся призывают, тех же, чье заболевание признано хроническим – освобождают от службы. Как сложится судьба инвалидов, которых отныне могут вызывать на обследование по нескольку раз в год, пока неясно. Скорее всего, это будет зависеть от особенностей местных бюрократических механизмов.

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В военных комиссариатах Алтайского края и районов Барнаула комментарии по поводу грядущих нововведений давать отказались. Ни начальник отдела по работе с гражданами, ни военный комиссар, ни прочие представители ведомства никаких пояснений не озвучивали. С председателем врачебной комиссии связаться также не удалось - при звонках на указанный номер к телефону никто не подходил.

Выясняя, как новые поправки могут повлиять на деятельность «смежных» областей, «Политсибру» обратился за комментарием к замначальника военной кафедры АлтГУ полковнику Ивану Чиримпею.

«Вряд ли это как-то отразится на нашей деятельности или количестве абитуриентов. Мы в данной ситуации, скорее, как потребители выступаем», - пояснил полковник.

К концу мая поправки должны быть доработаны и внесены на рассмотрение Государственной Думы РФ.