Обязательна ли в школах внеурочная деятельность для учеников?

Новости 27.05.2019 16:10 98

Современные образовательные учреждения стоят перед проблемой поиска путей совершенствования обучения и воспитания детей. Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Александр Васильев и Елена Парасоцкая отмечают, что внеурочная деятельность в школе является обязательной.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон N 273-ФЗ) обучающиеся обязаны, в частности, добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

В соответствии с ч. 4 ст. 34 Закона N 273-ФЗ обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами.

В силу п. 16 Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373, п. 13 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897, и п. 13 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413, основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального, общего, среднего общего образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Как указано в п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. При этом часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.

В то же время согласно позиции Министерства просвещения РФ, изложенной в письме от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП-42216, план внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС наряду с учебным планом является частью основной образовательной программы образовательной организации и обязателен к исполнению.

Таким образом, поскольку обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, составной частью которой является внеурочная деятельность, полагаем, что внеурочная деятельность в школе является обязательной.

Отметим, что приведенная позиция является нашим экспертным мнением и может не совпадать с мнением иных специалистов. К сожалению, правоприменительной и судебной практики нам обнаружить не удалось.