В Барнауле перед судом предстанут бывшая директор и четыре воспитателя частного детского сада «Хэппи беби». Они обвиняются в совершении нескольких преступлений в отношении малолетних воспитанников, передает пресс-служба краевого следкома.
По данным правоохранителей, в 2014 году директор частного детского сада для оказания образовательных услуг привлекла к выполнению трудовых функций воспитателей, с которыми не были заключены трудовые договоры и не разъяснялись их права и обязанности, в том числе по охране жизни и здоровья детей. В период с июня 2017 по апрель 2018 года обвиняемые педагоги неоднократно причиняли воспитанникам детсада физические и нравственные страдания.
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Это выражалось в систематическом нанесении побоев и иных насильственных действиях. Кроме того, детей в воспитательных целях помещали по одному в темное помещение детсада, а также во время сна накрывали с головой одеялом. Данные обстоятельства были достоверно известны директору, однако никаких мер по устранению нарушений ею не предпринималось.
В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вины не признали. Однако свидетельские показания и записи с камер видеонаблюдения, а также результаты экспертиз говорят об обратном.
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Материалы уголовного дела составили 56 томов. Прокурором утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.