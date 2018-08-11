400 эпизодов насилия: громкое уголовное дело барнаульского детсада отправилось в суд

Новости 27.05.2019 14:20 229

В Барнауле перед судом предстанут бывшая директор и четыре воспитателя частного детского сада «Хэппи беби». Они обвиняются в совершении нескольких преступлений в отношении малолетних воспитанников, передает пресс-служба краевого следкома.

По данным правоохранителей, в 2014 году директор частного детского сада для оказания образовательных услуг привлекла к выполнению трудовых функций воспитателей, с которыми не были заключены трудовые договоры и не разъяснялись их права и обязанности, в том числе по охране жизни и здоровья детей. В период с июня 2017 по апрель 2018 года обвиняемые педагоги неоднократно причиняли воспитанникам детсада физические и нравственные страдания.

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Это выражалось в систематическом нанесении побоев и иных насильственных действиях. Кроме того, детей в воспитательных целях помещали по одному в темное помещение детсада, а также во время сна накрывали с головой одеялом. Данные обстоятельства были достоверно известны директору, однако никаких мер по устранению нарушений ею не предпринималось.

От противоправных действий пострадали 15 воспитанников частного дошкольного учреждения, в том числе дети в возрасте от 2 до 6 лет. За указанный период следователями доказано более 400 эпизодов насилия, в результате которых малолетним воспитанникам были причинены физическая боль, нравственные страдания, а одному из мальчиков - вред здоровью.

В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вины не признали. Однако свидетельские показания и записи с камер видеонаблюдения, а также результаты экспертиз говорят об обратном.

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Материалы уголовного дела составили 56 томов. Прокурором утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В зависимости от роли каждого из фигурантов, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. а, б ч. 2 ст. 238 УК РФ, ст. 156 УК РФ, п.п. а, г ч. 2 ст. 117 УК РФ.