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Губернатор Иркутской области экстренно госпитализирован - СМИ

Новости
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27 мая губернатор Иркутской области Сергей Левченко был госпитализирован. Об этом пишет "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на сотрудника аппарата правительства региона.

"Да, Левченко госпитализирован, большего сказать пока не могу", - заявил собеседник агентства. При этом он не уточнил причину, по которой госпитализировали главу региона.

По некоторым данным, сегодня он должен был вылететь в командировку в Москву.

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Сергей Левченко родился в 1953 году в Новосибирске. Являлся депутатом Госдумы РФ третьего (1999-2003), пятого (2007-2011) и шестого (2011-2015) созывов, член КПРФ с 2004 года. Возглавляет Иркутскую область с осени 2015 года.

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Автор: Политсиб.ру