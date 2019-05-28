Возле главного корпуса Алтайского медуниверситета появится можжевеловая аллея

29 мая в 11:00 в честь 65-летия Алтайского медицинского университета и Дня защиты детей состоится торжественное мероприятие с участием сотрудников вуза и их детей - будет заложена можжевеловая аллея.
В рамках мероприятия планируется облагородить аллею именных голубых елей, посаженных в прошлом октябре в честь начала 65-го учебного года и 14 почетных профессоров: З.С. Баркагана, В.М. Брюханова, А.И. Воробьева, Ю.А. Высоцкого, В.Б. Гервазиева, Г.А. Глазуновой, В.И. Киселева, В.Н. Крюкова, В.Б. Недосеко, И.И. Неймарка, Г.В. Трубникова, А.В. Федорова, В.В. Федорова, Я.Н. Шойхета. У основания елей будет уложен специальный материал геотекстиль и декоративный камень.
Затем на территории, прилегающей к главному корпусу, по обе стороны от центрального входа, состоится закладка аллеи под названием «Наше будущее». Почетные профессора вместе со своими детьми высадят 10 восьмилетних саженцев декоративного можжевельника казацкого Juniperus sabina, выращенных в предгорьях Белокурихи. Растения прошли специальную адаптацию к местному климату.
«Название аллеи «Наше будущее» очень символично и говорит о преемственности поколений. В Алтайском медицинском университете бережно сохраняются традиции, заложенные нашими учителями, и зарождаются новые. Открыв 30 октября 2018 года аллею в честь почетных профессоров вуза, мы положили начало хорошей новой традиции: до конца года на прилегающей территории учебных корпусов, общежитий вуза появятся еще несколько аллей, посвященных юбилею вуза. В дальнейшем будем продолжать мероприятия по озеленению и благоустройству», – отметил ректор АГМУ Игорь Салдан.