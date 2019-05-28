Возле главного корпуса Алтайского медуниверситета появится можжевеловая аллея

Новости 27.05.2019 15:05 117

29 мая в 11:00 в честь 65-летия Алтайского медицинского университета и Дня защиты детей состоится торжественное мероприятие с участием сотрудников вуза и их детей - будет заложена можжевеловая аллея.

В рамках мероприятия планируется облагородить аллею именных голубых елей, посаженных в прошлом октябре в честь начала 65-го учебного года и 14 почетных профессоров: З.С. Баркагана, В.М. Брюханова, А.И. Воробьева, Ю.А. Высоцкого, В.Б. Гервазиева, Г.А. Глазуновой, В.И. Киселева, В.Н. Крюкова, В.Б. Недосеко, И.И. Неймарка, Г.В. Трубникова, А.В. Федорова, В.В. Федорова, Я.Н. Шойхета. У основания елей будет уложен специальный материал геотекстиль и декоративный камень.

Затем на территории, прилегающей к главному корпусу, по обе стороны от центрального входа, состоится закладка аллеи под названием «Наше будущее». Почетные профессора вместе со своими детьми высадят 10 восьмилетних саженцев декоративного можжевельника казацкого Juniperus sabina, выращенных в предгорьях Белокурихи. Растения прошли специальную адаптацию к местному климату.