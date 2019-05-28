Студенты АлтГТУ стали победителями международных Интернет-олимпиад

Новости 27.05.2019 13:20 119

Алтайскому государственному техническому университету присудили почётное звание «Победитель Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад 2018-2019 учебного года», рассказали в вузе.

Поясним, такой титул был присвоен после успешного участия студентов факультета информационных технологий АлтГТУ в Интренет-олимпиадах по информатике и математике.

В адрес университета поступило Благодарственное письмо Национального фонда поддержки инноваций в сфере образования и Научно-исследовательского института мониторинга качества образования за активное и успешное участие студентов АлтГТУ в Интернет-олимпиаде 2018-2019 учебного года.

«Участвуя в олимпиадах инновационного характера, ваш вуз позиционирует себя как образовательное учреждение с большими стратегическими амбициями, где пристальное внимание уделяется отбору талантливой молодежи. Ваши студенты показали высокий уровень подготовки в первом туре Интернет-олимпиады, достойно представили свой вуз в заключительном туре Олимпиады», - подчеркнули в письме.

Организаторы олимпиады выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и активное участие студентов АлтГТУ в олимпиадах следующего сезона.