Когда будут отмечать день города в Барнауле в 2019 году?

Новости 27.05.2019 12:35 193

Очередное заседание Барнаульской гордумы состоится 5 июня. Депутатам предстоит рассмотреть ряд актуальных вопросов, среди них – «Положение о дне города». С докладом на эту тему выступит председатель комитета по культуре Барнаула Валерий Паршков.

Он сообщил «Политсибру», что документ был разработан еще летом 2018 года. Известно, что не позднее, чем за два месяца до проведения дня города постановлением мэрии должны утвердить план подготовки праздника. В нем указывается точная дата (каждый раз она может меняться), перечень мероприятий и сроки их исполнения.

Во всех районах Барнаула традиционно пройдут вечерние программы. В центре города праздничное действо развернется на площади Сахарова. Кроме того, в программе - различные выставки, выступления творческих коллективов, мастер-классы, церемония вручения наград, встречи жителей и гостей Барнаула с главой города.

Основными целями праздника являются "сохранение и развитие исторических, патриотических, нравственных, культурных традиций города, вовлечение населения в работу по улучшению внешнего облика города, организация досуга жителей".

В 2019 году Барнаул отпразднует 289-летие. Впервые День города в Барнауле отметили в 1980-ом году. С тех пор в конце августа – начале сентября краевой центр масштабно отмечает эту дату. Так, в 2018 году день рождения муниципалитета барнаульцы встречали 9 сентября, он совпал с днем выборов губернатора Алтайского края.