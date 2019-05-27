Алтайская санитарка потребовала исполнить решение Конституционного Суда

Новости 27.05.2019 12:55 6838

В середине мая в прокуратуру обратилась санитарка «Лебяженской туберкулёзной больницы» (ЛТБ), потребовавшая исполнения решения Конституционного Суда РФ. Об этом на своей странице в Facebook рассказал бывший главврач Егорьевской ЦРБ Сергей Шуленин.

Ранее сотрудница обращалась к главврачу ЛТБ Марине Голубевой с жалобой на неисполнение постановления Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2019 года №17-П, которым установлено, что плата за работу ночью, по выходным и в праздники, а также за сверхурочный труд, начисляется сверх МРОТ, а не входит в него. На практике же, по словам санитарки, все ее доплаты за апрель (24 часа) оказались включены в «минималку».

Главврач направила работнице официальный ответ, в котором указала, изменять порядок оплаты труда не в ее силах - это возможно только на основании приказа Минздрава.

Главврач ЛТБ Марина Голубева рассказала корреспонденту «Политсибру», что подобные жалобы – результат недопонимания положений приказа краевого Минздрава № 386 от 14.12.2018, вступившего в силу с 1 апреля.

«Изменились схемы расчетов, а зарплата младшего медперсонала фактически сохранилась на прежнем уровне. От перемены мест слагаемых сумма, как известно, не меняется. Но люди думают, что зарплата должна вырасти и начинают искать несоответствия. А у меня нет таких полномочий, чтобы схему начисления зарплаты менять, я – работник государственного учреждения и без приказа ничего сделать не могу», - прокомментировала Голубева.

Кроме того, руководитель ЛТБ отметила, что принимать самовольные решения было строго запрещено замминистра здравоохранения края на селекторном совещании. Также руководителям подведомственных медицинских организаций было направлено письмо за подписью главы алтайского Минздрава Дмитрия Попова с настоятельной просьбой осуществлять реализацию приказа № 386 строго в рамках зарплатного фонда, который в некоторых учреждениях превысил норму на 10%.

«Предостерегаем, что при неконтролируемом увеличении фонда оплаты труда появляются риски возникновения и роста просроченной кредиторской задолженности. При снижении же фонда оплаты труда ставится под угрозу достижение целевых показателей заработной платы», – сообщается в письме.

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Бухгалтер ЛТБ Елизавета Антипова пояснила «Политсибру», что вначале все выплаты работнику суммируются, и если это значение оказывается ниже МРОТ, то сотруднику доплачивается недостающая часть.

К слову, обратившаяся в прокуратуру санитарка также написала заявление в Трудовую инспекцию, которая направила в ЛТБ официальный запрос. На данный момент документы еще не рассмотрены, «Политсибру» следит за развитием событий.