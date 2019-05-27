Большая часть депутатов Госсобрания от ЕР потерпела поражение на праймериз в Республике Алтай

26 мая в Республике Алтай состоялось предварительное голосование "Единой России" по выборам в Эл Курултай. Всего работало 49 комиссий, явка составила 13,87%. Праймериз преподнесли несколько неожиданных результатов. Так, на ряде округов поражение потерпели действующие депутаты Госсобрания.
По словам директора Алтайского центра политического консалтинга Екатерины Сергеевой, среди проигравших - три председателя комитетов и вице-спикер парламента. Из 28 депутатов от ЕР в Госсобрании заявились на праймериз 17, а вот победить смогли только пятеро.
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По мнению Сергеевой, праймериз в РА продемонстрировали несколько новых тенденций. В частности, это запрос на т.н. "новую искренность". Это общероссийский тренд, характеризующийся близостью к народу и верой в то, что за кандидатом стоит возможность перемен. Данное обстоятельство помогло мобилизовать больше сторонников, сделав рекордной явку на праймериз.
Те из действующих депутатов, кто не вел кампанию, не проводил встреч и надеялся на свой статус, известность и отчасти "админресурс" безоговорочно проиграли, в их числе трое руководителей комитетов в Госсобрании.
По оценке Екатерины Сергеевой, оргкомитету удалось избежать скандалов и провести честную процедуру голосования и подсчета голосов. Кроме того, ЕР показала свои мобилизационные возможности, 13,87 % явки на общем фоне голосования по России это показатель, заслуживающий уважения.
Между тем итоги праймериз поставили партию в непростое положение - кого выдвигать кандидатами, слишком много среди проигравших знаковых фигур и спонсоров.
Остальные политические силы пока не определились с тем, кого выставят на довыборы в ЕДГ-2019
Полный список победителей:
Округ №1 Сергей Тимошенский
Округ №2 Артур Кохоев
Округ №3 Радмила Пекпева
Округ №4 Ирина Лазарева
Округ №5 Игорь Яимов
Округ №6 Петр Попошев
Округ №7 Владимир Кончев
Округ №8 Роман Гордеев
Округ №9 Эзен Сюйлешев
Округ №10 Ержанат Бегенов
Округ №11 Борис Бидинов
Округ №12 Сергей Шмаков
Округ №13 Михаил Коновалов
Округ №14 Алена Казанцева
Округ №15 Ольга Волосовцева
Округ №16 Рашид Атажанов
Округ №17 Артем Суркашев
Округ №18 Актыр Амыев
Округ №19 Владислав Рябченко
Округ №20 Сергей Ложкин
Округ №21 Николай Туденев
Округ №22 Айдар Тазрашев
Округ №23 Григорий Пильтин
Округ №24 Айдар Мызин
Округ №25 Владимир Тюлентин
Округ №26 Мария Кабудыкова
Округ №27 Юрий Суртаев
Округ №28 Татьяна Гигель
Округ №29 Александр Казаченко
Округ №30 Наталья Екеева