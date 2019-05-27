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Большая часть депутатов Госсобрания от ЕР потерпела поражение на праймериз в Республике Алтай

Новости
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26 мая в Республике Алтай состоялось предварительное голосование "Единой России" по выборам в Эл Курултай. Всего работало 49 комиссий, явка составила 13,87%. Праймериз преподнесли несколько неожиданных результатов. Так, на ряде округов поражение потерпели действующие депутаты Госсобрания.

По словам директора Алтайского центра политического консалтинга Екатерины Сергеевой, среди проигравших - три председателя комитетов и вице-спикер парламента. Из 28 депутатов от ЕР в Госсобрании заявились на праймериз 17, а вот победить смогли только пятеро.

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По мнению Сергеевой, праймериз в РА продемонстрировали несколько новых тенденций. В частности, это запрос на т.н. "новую искренность". Это общероссийский тренд, характеризующийся близостью к народу и верой в то, что за кандидатом стоит возможность перемен. Данное обстоятельство помогло мобилизовать больше сторонников, сделав рекордной явку на праймериз.

Те из действующих депутатов, кто не вел кампанию, не проводил встреч и надеялся на свой статус, известность и отчасти "админресурс" безоговорочно проиграли, в их числе трое руководителей комитетов в Госсобрании.

По оценке Екатерины Сергеевой, оргкомитету удалось избежать скандалов и провести честную процедуру голосования и подсчета голосов. Кроме того, ЕР показала свои мобилизационные возможности, 13,87 % явки на общем фоне голосования по России это показатель, заслуживающий уважения.

Между тем итоги праймериз поставили партию в непростое положение - кого выдвигать кандидатами, слишком много среди проигравших знаковых фигур и спонсоров.

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Полный список победителей:

Округ №1 Сергей Тимошенский

 Округ №2 Артур Кохоев

 Округ №3 Радмила Пекпева

Округ №4 Ирина Лазарева

Округ №5 Игорь Яимов

Округ №6 Петр Попошев

Округ №7 Владимир Кончев

Округ №8 Роман Гордеев

 Округ №9 Эзен Сюйлешев

 Округ №10 Ержанат Бегенов

 Округ №11 Борис Бидинов

Округ №12 Сергей Шмаков

Округ №13 Михаил Коновалов

Округ №14 Алена Казанцева

Округ №15 Ольга Волосовцева

Округ №16 Рашид Атажанов

Округ №17 Артем Суркашев

Округ №18 Актыр Амыев

 Округ №19 Владислав Рябченко

 Округ №20 Сергей Ложкин

 Округ №21 Николай Туденев

 Округ №22 Айдар Тазрашев

 Округ №23 Григорий Пильтин

 Округ №24 Айдар Мызин

 Округ №25 Владимир Тюлентин

Округ №26 Мария Кабудыкова

 Округ №27 Юрий Суртаев

 Округ №28 Татьяна Гигель

Округ №29 Александр Казаченко

 Округ №30 Наталья Екеева

Автор: Политсиб.ру