Власти «сверили часы» в Белокурихе, обсудив перспективы алтайской промышленности

Новости 27.05.2019 11:25 49

Накануне в Белокурихе с 23 по 24 мая прошло масштабное мероприятие. Представители власти, научное сообщество, предприниматели обсудили проблемы экономики и перспективные направления индустриальной отрасли.

Известно, организатором встречи выступил Союз промышленников региона. Участниками симпозиум стало около 80 директоров промышленных предприятий края.

Как пишет «Толк», первая сессия встречи прошла под названием «Перспективы России в контексте новой индустриальной революции». Интересно, что за всю Россию отдувался Алтайский край – представителей промышленности из других регионов на симпозиуме не было. Эксперты заявили, что опыт нашего края будет интегрироваться в другие субъекты.

Академик РАН Наталья Иванова выразила уверенность в том, что регионы с традиционным укладом экономики самые перспективные, поскольку им не надо ускорять инновационное развитие на базе новых технологий, не надо тратить средства, чтобы их разрабатывать.

«Вы можете осуществлять так называемый догоняющий тип экономической теории. Он позволяет сделать «прыжок лягушки» – перепрыгнуть через несколько этапов и выбиться в лидеры. Гораздо более сложные задачи у тех, кто находится на переднем фронте», – заявила Иванова.

Интересные факты

Исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков отметил, что в ВРП Алтайского края первое место занимает промышленность. В налоге на прибыль первое место – промышленные предприятия.

Экс-начальник управления Алтайского края по промышленности и энергетике сообщил, что в 2017 году балансовый учет прибыли в промышленной отрасли составил 17 млрд рублей, в 2018 году промышленные предприятия получили около 16 млрд.

Участники согласились с тем, что подобные мероприятия помогают «сверить часы»: регионы узнают о последних тенденциях, центр лучше понимает, как и чем живут регионы.

Мнения

По словам экс-губернатора Алтайского края Александра Сурикова, такое мероприятие проходит в регионе впервые. Он считает, что благодаря симпозиуму представители алтайского бизнеса будут в курсе глобальных тем и перспектив отрасли. А главное Суриков подчеркнул, что давно нужно переходить от слов к реальным действиям.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уверен, что одним из ожидаемых результатов работы симпозиума должны стать рекомендации экспертов по подготовке Стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Краевые власти, заявил Томенко, рассчитывают получить больше знаний и оценок роли технической и технологической модернизации в развитии экономики, росте производительности труда и развитии экспортного потенциала Алтайского края.