В Алтайском крае отменят плату за междугородные звонки с таксофонов

Новости 27.05.2019 10:50 39

Плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) отменяется с 1 июня 2019 года. С таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети по всей стране. Напомним, что с 1 января 2018 года компания по своей инициативе также отменила оплату за местные и внутризоновые телефонные соединения.

В Алтайском крае установлено 1925 универсальных таксофонов, самое большое количество таксофонов в Сибири. Аппараты действуют в каждом населенном пункте, даже самом удаленном и труднодоступном, а в крупных городах и селах их размещено по несколько штук. Так, в Барнауле, Бийске и Славгороде действует 12-14 универсальных таксофонов, расположенных в местах наибольшей проходимости людей. В сельских населенных пунктах больше всего таксофонов установлено в райцентрах Тальменке (16) и Шипуново (9). По семь универсальных таксофонов действуют в райцентрах Петропавловское, Красногорское и Кулунда, по пять – в селах Михайловское, Хабары, Солонешное и Шелаболиха.

В 2018 год с универсальных таксофонов в крае было совершено 113 тысяч телефонных соединений, из которых 46 тысяч звонков адресованы в экстренные службы. Еще 48 тысяч звонков в пределах населенного пункта по решению компании стали для жителей края бесплатными.

«Мы последовательно повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. Теперь пользователи могут позвонить в любой населенный пункт страны бесплатно и без телефонной карты. Можно позвонить родственникам и друзьям, а можно - в больницу или в министерство в Москве. После того как «Ростелеком» отменил плату за местные звонки, их трафик вырос в пять раз и составил в 2018 году более 2,5 млн минут. Если бы это был один разговор, он бы без перерыва продолжался почти пять лет. Все эти цифры говорят о востребованности и важности универсальных таксофонов, в первую очередь на селе», - подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тысяч универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах. Всего таксофоны установлены в 131 тысяч населенных пунктов страны, из них 118 тысяч или 80% от общего количества - это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек. В целом по Сибири на данный момент «Ростелеком» обслуживает 12 тысяч 375 таксофонов.

Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.