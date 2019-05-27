«Не в убыток»: как в Алтайском крае работают 3D-кинотеатры

Новости 27.05.2019 10:15 45

Министерство культуры РФ может пересмотреть объемы финансирования программ по открытию кинозалов в регионах из-за их нерентабельности. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский на заседании координационного совета в Новосибирске, «Интерфакс-Сибирь».

Ранее в Федеральном фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии подписали приказ о выделении средств по программе поддержки кинотеатров в населенных пунктах, где проживает менее 500 тысяч человек.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала «Политсибру», что Алтайский край не вошел в антирейтинг, наши кинотеатры пользуются популярностью у населения.

«Алтайский край не вошел в антирейтинг с плохой посещаемостью. На сегодняшний день в крае 11 таких кинотеатров, они работают не в убыток. На правительственном уровне обсуждается выделение нашему региону средств на открытие еще нескольких залов, сейчас заявки находятся на стадии рассмотрения», - подчеркнула Елена Безрукова.

Появление кинозалов – продолжение работы муниципалитетов с Фондом кино. В Алтайском крае первые конкурс по поддержке муниципальных кинотеатров был проведен в 2016 году. Всего в нашем крае открыто 11 кинозалов. Уже работают залы в Яровом, Алейске, в Родино, Романово, Заринске, в Славгороде, в селе Завьялово, в Змеиногорском, Благовещенском, Поспелихинском, Кулундинском районах и один муниципальный кинотеатр «Звезда» появился в Камне-на-Оби.

Открытие залов осуществлялось в основном за счет средств из федерального бюджета, выделенные Фондом кино на приобретение оборудования для показов фильмов в формате 3D, остальная сумма – из местного бюджета. Теперь обновленные кинозалы принимают во время сеанса в среднем от 150 до 200 зрителей.

На данный момент по стране открыто 789 современных кинозалов, которые посетили уже почти 20 млн человек. Самые низкие показатели посещаемости сейчас в Северной Осетии и Чечне.