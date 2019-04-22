Беспартийный кандидат обыграл единоросса на выборах главы сельсовета в Алейском районе

Новости 27.05.2019 8:15 261

26 мая в Алтайском крае прошли досрочные выборы глав в двух сельсоветах Алейского района: Безголосовском и Урюпинском. В первом случае, по данным "Политсибру", победа досталась самовыдвиженцу.

На пост главы Безголосовского сельсовета претендовали три кандидата. Среди них - 48-летняя Наталья Караченцева («Единая Россия»), руководящая местным почтовым отделением; временно неработающий 26-летний уроженец Казахстана Денис Краковецкий (ЛДПР). Также на выборы заявилась в порядке самовыдвижения 52-летняя Ирина Крейс - пенсионерка из Новосибирска, следует из данных крайизбиркома.

В итоге Крейс получила 160 голосов, Караченцева - 74 и Краковецкий - 35. Явка на выборах составила 53%.

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Кроме того, вчера прошли выборы главы Урюпинского сельсовета Алейского района. Здесь обошлось без самовыдвиженцев. В качестве кандидатов зарегистрировали 53-летнюю Наталью Богословских («Единая Россия») – замглавы администрации сельсовета. Также свою кандидатуру выставил 40-летний охранник-пенсионер Александр Мокров (ЛДПР).

Явка на выборы главы сельсовета оказалась равной 41%, на момент публикации материала имя победителя было неизвестно.

UPD. Как сообщили "Политсибру" в крайизбиркоме, Наталья Богословских получила 82,46% голосов (ее поддержали 174 человека), Александр Мокров заручился поддержкой 14,69% избирателей, пришедших на выборы (31 человек).