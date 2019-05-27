В Горном Алтае неизвестные попробовали возвести здание на месте древнего захоронения

Инспекция по госохране объектов культурного наследия Республики Алтай обнаружила, что на территории памятника археологии «Чултуков лог-1» в Майминском районе ведутся строительные работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Около 200 кв. м территории объекта оказалось занято под строительство – там оказалось полсотни бетонных свай, которые, по всей видимости, должны были послужить в качестве фундамента для каркаса какого-то сооружения. При этом никаких разрешений на строительство в этом месте не выдавалось. Кто является застройщиком, пока не сообщается, инспекция в настоящий момент продолжает разбирательство, проводятся дополнительные контрольные мероприятия.
На данный момент стройка остановлена, работы не ведутся.
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