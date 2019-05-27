В Горном Алтае неизвестные попробовали возвести здание на месте древнего захоронения

Новости 27.05.2019 8:45 64

Инспекция по госохране объектов культурного наследия Республики Алтай обнаружила, что на территории памятника археологии «Чултуков лог-1» в Майминском районе ведутся строительные работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Около 200 кв. м территории объекта оказалось занято под строительство – там оказалось полсотни бетонных свай, которые, по всей видимости, должны были послужить в качестве фундамента для каркаса какого-то сооружения. При этом никаких разрешений на строительство в этом месте не выдавалось. Кто является застройщиком, пока не сообщается, инспекция в настоящий момент продолжает разбирательство, проводятся дополнительные контрольные мероприятия.

Памятник археологии «Чултуков лог-1» был выявлен доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института археологии и этнографии СО РАН Андреем Бородовским в 1990-е — 2000-е годы. На территории памятника обнаружены захоронения фактически всех археологических культур эпохи раннего железа Горного Алтая (быстрянской, пазырыкской, кара-кобинской). На юго-восточном краю погребального поля находятся два кургана, относящиеся к быстрянской культуре. Судя по сопроводительному инвентарю, некрополь формировался в V-IV вв. до н.э., IV-III вв. до н.э. Всего было выявлено 40 насыпей.

На данный момент стройка остановлена, работы не ведутся.