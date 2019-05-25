Вахтовик из Рубцовска чуть не умер на Камчатке от инсульта

Новости 25.05.2019 15:43 19

Многие жители Алтайского края, чтобы хорошо заработать, уезжают далеко на Север. Всю правду о такой жизни рассказала «МК на Алтае» жительница Рубцовска Елена Москвинина, ее сын чуть не погиб от переутомления на Камчатке.

По ее словам, сын отправился на заработки на побережье Охотского моря в третий раз. Год ожидался богатым на улов, потому постоянных сотрудников приглашали на вахту заранее. С первых дней работы выяснилось, что нагрузка жуткая. Работали у конвейера в среднем 16 часов. После окончания смены убирали рабочие места и территорию.

Спустя два месяца напряженной работы, сын перестал выходить на связь. Женщина обзвонила все медицинские учреждения Камчатки и наконец-то разыскала его в терапевтическом отделении краевой больницы.

Как выяснилось, беда произошла во время дежурства. Причем камчатские врачи не смогли поставить точный диагноз и лечили парня от гипертонического кризиса. Был проведен курс поддерживающей терапии, затем молодого человека отпустили домой.

В Алтайском крае у него произошел повторный инсульт. Парень был срочно госпитализирован в городскую больницу, где экстренно провели операцию. Сейчас его состоянию ничего не угрожает.