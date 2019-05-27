Краевая Госинспекция зафиксировала падение интереса к «долевкам»

Новости 27.05.2019 9:05 58

Госинспекция Алтайского края подвела итоги в сфере долевого строительства в регионе за I квартал 2019 года. Оказалось, что количество заключенных договоров снизилось на 27% по сравнению с предыдущим периодом (IV квартал 2018 года).

На сайте Госинспекции края отмечается, что за январь-март этого года было заключено 1 994 договора, в октябре-декабре 2018 года насчитывалось 2741 соглашение.

По состоянию на 31 марта 2019 года у застройщиков сохранялись обязательства по исполнению 10 307 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 22,881 млрд рублей, что на 9% больше аналогичных показателей прошлого периода (9015, сумма обязательств по ним – 17,873 млрд рублей).

Отметим, что отчитались о своей деятельности в I квартале 2019 года 54 застройщика – участники рынка долевого строительства. Документы представлены по 113 объектам капитального строительства, из них: 9 новых объектов, 9 объектов введены в эксплуатацию, по 19 объектам застройщиками осуществлялась передача, 2 объекта строятся ЖСК.

Сейчас специалисты проверяют полноту и достоверность сведений, включенных застройщиками в отчетности, а также анализируют финансовую составляющую их деятельности.