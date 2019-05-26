О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Министр спорта Алтайского края вместе с супругой задекларировал недвижимость в Болгарии

Новости
26
0

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и члены регионального кабмина отчитались о доходах за 2018 год. Самым состоятельным оказался министр промышленности и энергетики Александр Климин, который заработал 9,225 млн рублей.

Глава региона отчитался за 5,581 млн рублей (годом ранее было 3,156 млн рублей). В собственности у Виктора Томенко находятся две квартиры (113,3 кв. м и 233,9 кв. м), нежилое помещение (14 кв. м), а также автомобили - Audi Q7 и Toyota Corolla. Доход супруги губернатора составил 236,7 тысяч рублей. Ей принадлежит квартира площадью 213,6 кв. м, два машино-места (суммарно 50,1 кв. м) и нежилое помещение (73,6 кв. м).

В пользовании у четы Томенко находится номер в учреждении. Его площадь не уточняется.

Губернаторы «двух Алтаев» последними в Сибири не раскрыли свои доходы

Губернаторы «двух Алтаев» последними в Сибири не раскрыли свои доходы

Новости

Декларации остальных глав регионов, представляющих СФО, доступны в Сети

912

Обращают на себя внимание доходы и недвижимость министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева. Он заработал 5,868 млн рублей. В декларации чиновника помимо прочего указана квартира в Болгарии. Также недвижимостью на Балканах располагает и супруга министра.

Добавим, меньше всех в 2018 году среди членов кабмина заработал зампред Игорь Степаненко - 1,54 млн рублей. Доход менее, чем в 2 млн рублей, показали еще два чиновника: министр культуры Елена Безрукова (1,748 млн рублей), а также министр образования и науки Максим Костенко (1,813 млн рублей).

Стал известен доход экс-губернатора Карлина за 2018 год

Стал известен доход экс-губернатора Карлина за 2018 год

Новости

Нынешний сенатор с супругой на пару заработал 7,1 млн рублей

1402

Автор: Политсиб.ру