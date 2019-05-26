Как прошел последний звонок в алтайских школах. Фоторепортаж

Новости 26.05.2019 11:33 52

В субботу, 25 мая, в школах Алтайского края для 12,5 тысячи одиннадцатиклассников прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года.

В этот день губернатор Виктор Томенко и министр образования и науки региона Максим Костенко стали участниками последнего звонка в краевом педагогическом лицее-интернате. Также они посетили детский технопарк «Кванториум.22» и лицей №122.

Напомним, в 2019 году торжественные линейки, посетили все заместители председателя правительства Алтайского края, руководители органов исполнительной и власти.

Добавим, для учеников 2 - 8 и 10 классов учебный год продлится до 31 мая. Вручение аттестатов о среднем общем образовании и выпускные вечера пройдут в Алтайском крае с 23 по 30 июня.

С 27 мая до 1 июля пройдет основной период ЕГЭ. В этом году его планируют сдать почти 13,5 тысячи участников.

Русский язык сдадут 12 702 человека. Из числа предметов по выбору самым популярным, как и в предыдущие годы, остается обществознание. Его предпочли сдавать 6727 участников, физику - 2766, историю - 2565, литературу - 933.