Жители Барнаула жалуются на грязные фонтаны

Новости 25.05.2019 18:59 48

Жители Барнаула сообщили о грязи в фонтанах на площади Советов. Горожане возмущаются и задаются вопросом - неужели перед запуском нельзя было привести место в порядок?

«Гуляли вчера на площади Советов у фонтанов. Удивляет тот факт, что после зимы их никто не моет, совсем. Такая грязь в фонтане. Обычная мойка высокого давления - и фонтан из грязной лужи заиграет новыми красками», пишет один из пользователей в соцсети.

В группе «Барнаул 22» опубликованы фотографии неубранного сооружения. Жители отмечают, что зачастую источником грязи и мусора являются сами горожане. Муниципальным службам необходимо заняться этим вопросом в ближайшее время.