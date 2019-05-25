Вандалы осквернили могилы на кладбище в Барнауле

Новости 25.05.2019 18:11 56

В соцсети житель Барнаула рассказал, что на местном кладбище хулиганы осквернили могилы. Отметим, вопиющий случай был совершен неизвестными людьми на Власихинском кладбище.

Мужчина приехал, чтобы проведать могилки родственников. Выяснилось, что вандалы разрушили оградки. Вероятно, они решили сдать железо на металлолом.

«Неизвестные на Власихинском кладбище украли трубы, из которых была сделана оградка»,- пояснил участник группы «Инцидент Барнаул».

Комментаторы были очень возмущены. Горожане удивляются, почему кладбища не охраняют. Это уже не первый случай вандализма.