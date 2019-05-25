В восьмой раз Белокуриху признали лучшим курортом России

По итогам всероссийского форума «Здравница-2019» город Белокуриха признан лучшим курортом федерального значения. Победа в престижном конкурсе досталась алтайскому городу уже в восьмой раз.
Санатории Белокурихи признаны победителями в различных номинациях форума. Церемония награждения победителей главного профессионального форума курортологов прошла в Алуште, сообщили в администрации Белокурихи.
16 мая в Белокурихе состоялся круглый стол, посвящённый курортной сфере. На нём предложили связать Белокуриху с Горным Алтаем новой дорогой
В форуме приняли участие начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, глава Белокурихи Константин Базаров, а также представители санаториев курорта.
Намечается тенденция по снижению турпотока
Отметим, лечебно-оздоровительный потенциал Белокурихи представили администрация города, сеть санаториев «Курорт Белокуриха», санаторий «Россия», санаторий «Алтай-West», санаторий «Алтайский замок», курортный отель «Беловодье».