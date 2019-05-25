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В восьмой раз Белокуриху признали лучшим курортом России

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По итогам всероссийского форума «Здравница-2019» город Белокуриха признан лучшим курортом федерального значения. Победа в престижном конкурсе досталась алтайскому городу уже в восьмой раз.

Санатории Белокурихи признаны победителями в различных номинациях форума. Церемония награждения победителей главного профессионального форума курортологов прошла в Алуште, сообщили в администрации Белокурихи.

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16 мая в Белокурихе состоялся круглый стол, посвящённый курортной сфере. На нём предложили связать Белокуриху с Горным Алтаем новой дорогой

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В форуме приняли участие начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, глава Белокурихи Константин Базаров, а также представители санаториев курорта.

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Налог раздора. Размер курортного сбора предложили снизить в Белокурихе

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Намечается тенденция по снижению турпотока

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Отметим, лечебно-оздоровительный потенциал Белокурихи представили администрация города, сеть санаториев «Курорт Белокуриха», санаторий «Россия», санаторий «Алтай-West», санаторий «Алтайский замок», курортный отель «Беловодье».

За 19 лет работы Всероссийский Форум профессионалов санаторно-курортной отрасли зарекомендовал себя как востребованная площадка для развития диалога бизнеса, научного сообщества и государственных структур по вопросам реализации возможностей санаторно-курортного комплекса России.

Автор: Политсиб.ру

Фото: belokuriha-gorod.ru