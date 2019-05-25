В восьмой раз Белокуриху признали лучшим курортом России

Новости 25.05.2019 17:09 71

По итогам всероссийского форума «Здравница-2019» город Белокуриха признан лучшим курортом федерального значения. Победа в престижном конкурсе досталась алтайскому городу уже в восьмой раз.

Санатории Белокурихи признаны победителями в различных номинациях форума. Церемония награждения победителей главного профессионального форума курортологов прошла в Алуште, сообщили в администрации Белокурихи.

«Огромный маршрут двух Алтаев»: Белокуриху предложили связать с Чуйским трактом новой дорогой Новости 17.05.2019 11:05 16 мая в Белокурихе состоялся круглый стол, посвящённый курортной сфере. На нём предложили связать Белокуриху с Горным Алтаем новой дорогой 252

В форуме приняли участие начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, глава Белокурихи Константин Базаров, а также представители санаториев курорта.

Налог раздора. Размер курортного сбора предложили снизить в Белокурихе Новости 25.04.2019 9:45 Намечается тенденция по снижению турпотока 355

Отметим, лечебно-оздоровительный потенциал Белокурихи представили администрация города, сеть санаториев «Курорт Белокуриха», санаторий «Россия», санаторий «Алтай-West», санаторий «Алтайский замок», курортный отель «Беловодье».

За 19 лет работы Всероссийский Форум профессионалов санаторно-курортной отрасли зарекомендовал себя как востребованная площадка для развития диалога бизнеса, научного сообщества и государственных структур по вопросам реализации возможностей санаторно-курортного комплекса России.