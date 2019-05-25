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Алтайские спасатели предупреждают о высокой пожароопасности и штормовом ветре

Новости
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В Алтайском крае на ближайшие дни передают высокую пожароопасность и ветреную погоду.

Как сообщается на сайте правительства Алтайского края, в ряде районов региона сохранится высокая пожароопасность (третий класс горимости). В Кулундинском, Ключевском, Волчихинском районах и Славгороде – чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).

Кроме того, с 25 по 26 мая в крае ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый сильный ветер до 23 м/с.

Сотрудники МЧС готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи населению. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.

Автор: Политсиб.ру