Шантаж школьницы интимными фото закончился условным сроком для барнаульца

Новости 25.05.2019 12:29 89

18-летний житель Барнаула осужден за вымогательство денег и распространение пикантных фото 13-летней девочки в Сети.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, летом 2017 года парень познакомился со школьницей в интернете. Некоторое время осуществлял с ней переписку, обманным путем попросил, чтобы она прислала ему фотографии интимного характера. Он обещал ей подарить телефон и перечислить десять тысяч рублей.

Парень распространил снимки в Интернете, включая, знакомых девочки. Затем стал шантажировать ее и требовать денежные средства за удаление данных фото.

В ходе следствия молодой человек свою вину так не признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.