«Споткнемся». Алексей Тишкин рассказал о «нечестных» выборах ректора АлтГУ

Завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Алексей Тишкин не допущен до выборов ректора АлтГУ, он не прошел до последнего этапа.
Определенную роль сыграла поездка президента АлтГУ в министерство, где он высказал свое мнение, которое повлияло на окончательное решение, об этом Тишкин рассказал в интервью «ТОЛКу».
Напомним, 27 мая будет собрана комиссия по выборам ректора, которая назовет дату голосования. Существует вероятность, что кресло ректора отойдет бывшему министру образования края Александру Жидких.
Основная борьба теперь, видимо, развернется между Сергеем Бочаровым и Александром Жидких
«Видимо, мои оппоненты испугались, что могут проиграть. Большинство членов коллектива меня поддерживали и это чувствовалось. Но для меня это не удар, я предполагал, что это произойдет, только не мог догадаться на каком этапе, оказалось на предзаключительном», - отметил профессор АлтГУ.
Говоря об атмосфере в вузе и обозримых планах на будущее, которое ожидает университет, Тишкин выразил уверенность в том, что вуз может многое потерять.
Мы серьёзно скоро споткнемся. Ничего нового претенденты не могут, а самое главное изменить человеческий климат. Все напряжены, это плевок в адрес коллектива. В итоге понятно, что решение принято не ими. И это подорвет позиции опорного вуза, развития трудно ожидать. Все разочарованы: руководящий состав, руководители подразделений и другие сотрудники, которые не ожидали такого серьезного удара с тыла. Все предполагали, что все будет честно. Такая тенденция замечена не только у нас в университете, но и по всей стране.