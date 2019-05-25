«Споткнемся». Алексей Тишкин рассказал о «нечестных» выборах ректора АГУ

Новости 25.05.2019 9:51 49

Завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Алексей Тишкин не допущен до выборов ректора АлтГУ, он не прошел до последнего этапа.

Определенную роль сыграла поездка президента АлтГУ в министерство, где он высказал свое мнение, которое повлияло на окончательное решение, об этом Тишкин рассказал в интервью «ТОЛКу».

Напомним, 27 мая будет собрана комиссия по выборам ректора, которая назовет дату голосования. Существует вероятность, что кресло ректора отойдет бывшему министру образования края Александру Жидких.

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«Видимо, мои оппоненты испугались, что могут проиграть. Большинство членов коллектива меня поддерживали и это чувствовалось. Но для меня это не удар, я предполагал, что это произойдет, только не мог догадаться на каком этапе, оказалось на предзаключительном», - отметил профессор АлтГУ.

Говоря об атмосфере в вузе и обозримых планах на будущее, которое ожидает университет, Тишкин выразил уверенность в том, что вуз может многое потерять.