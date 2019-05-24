Жительнице райцентра, напавшей с мясорубкой на полицейского, грозит срок

Новости 24.05.2019 19:00 52

Расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Целинного района завершено. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

По информации Следкома, инцидент произошел в апреле 2019 года в селе Целинное. Сотрудники органов опеки и попечительства совместно полицейскими пришли проверять семью, стоящую на учёте как близкую к «социально опасному положению». В доме, где находился трехмесячный ребенок, обнаружилось антисанитарное состояние и отсутствие пищи.

Когда представители власти попытались забрать ребенка, пьяная хозяйка сначала грубо выразила своё недовольство, оскорбив людей в погонах, а потом напала на сотрудника полиции, устроив драку.

«Выражаясь грубой нецензурной бранью, женщина неоднократно замахивалась на сотрудника полиции металлической мясорубкой, а в последующем, нанесла представителю власти несколько ударов ногами и руками, причинив физическую боль», - говорится в сообщении ведомства.

Женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.