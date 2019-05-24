Суд решил дальнейшую судьбу «Карандин-Арены»

Новости 24.05.2019 17:50 46

Ледовый дворец «Карандин-Арена» возобновил работу в Барнауле. Как рассказал «Политсибру» управляющий Максим Нечаев, тренировочный процесс начался с 24 мая.

Здание закрыли в качестве обеспечительной меры иска, главным требованием которого являлось устранение нарушений пожарной безопасности.

Тренировки приостановили в «Карандин-Арене» в Барнауле из-за ЧП с ребенком Новости 08.04.2019 14:18 ЧП по факту травмирования ребенка в ледовом дворце Барнаула набирает обороты 665

Как стало известно, в помещении провела проверку испытательно-пожарная лаборатория (ИПЛ). Согласно составленным актам все нарушения устранены. Суд постановил незамедлительно открыть «Карандин-Арену». Ранее управляющий Максим Нечаев признался, что финансовые потери от временного закрытия будут несущественны.

Напомним, в апреле на территории «Карандин-Арена» мальчик пяти лет упал с трибуны, где убрали ограждения. В ледовом дворце проводили ремонтные работы. Ребенок с травмой головы был доставлен в больницу.