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Суд решил дальнейшую судьбу «Карандин-Арены»

Новости
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Ледовый дворец «Карандин-Арена» возобновил работу в Барнауле. Как рассказал «Политсибру» управляющий Максим Нечаев, тренировочный процесс начался с 24 мая.

Здание закрыли в качестве обеспечительной меры иска, главным требованием которого являлось устранение нарушений пожарной безопасности.

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Как стало известно, в помещении провела проверку испытательно-пожарная лаборатория (ИПЛ). Согласно составленным актам все нарушения устранены. Суд постановил незамедлительно открыть «Карандин-Арену». Ранее управляющий Максим Нечаев признался, что финансовые потери от временного закрытия будут несущественны.

Напомним, в апреле на территории «Карандин-Арена» мальчик пяти лет упал с трибуны, где убрали ограждения. В ледовом дворце проводили ремонтные работы. Ребенок с травмой головы был доставлен в больницу.

Автор: Политсиб.ру

Фото: hcdinamo.su