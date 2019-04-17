Все идет не по плану: на Алтае серьезно «забуксовала» приватизация

Новости 27.05.2019 7:40 225

30 мая на очередной сессии АКЗС будет рассмотрен вопрос о результатах приватизации госимущества Алтайского края за 2018 год. Перед депутатами с докладом выступит начальник регионального управления имущественных отношений Елена Зинкова.

Можно предположить, что данный вопрос станет одним из самых дискуссионных в ходе сессии. Как и в прошлые годы, план по приватизации оказался не выполнен. Причем на этот раз его реализовали только на 24%. Сами власти видят причину в низкой инвестиционной привлекательности объектов.

Из отчета о результатах приватизации следует, что приватизационный план на прошлый год не выполнен даже на четверть – вместо ожидаемых 62 млн рублей за продажу госсобственности получено всего 15,1 млн рублей, что составляет 24 % от плановой выручки. Стоит отметить, что и сама цифра в 62 млн рублей является крайне скромной, особенно на фоне соседних регионов по СФО. Например, в Новосибирской области план составлял 172 млн рублей.

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В Алтайском крае приватизировалось три вида объектов:

Доли и пакеты акций хозяйственных обществ , на которые возлагались самые большие надежды. Однако они спросом и не пользовались. Из запланированных 40 млн рублей не было получено ни копейки. Земельные участки . План по приватизации выполнен почти наполовину (44 %) – из ожидаемых 12 млн рублей получено 5,3 млн. Недвижимость реализовывалась лучше всего и принесла 9,8 млн рублей (рассчитывали на 10 млн). План выполнен на 98 %, то есть, практически в полном объеме.

Всего на торги выставлялось 47 лотов (часть - неоднократно):

Недвижимость – 58 объектов. Продано 19. Земля – 38 участков. Продано 15. Акции – 4 пакета. Не продано ни одного.

Всего в прошедшем году проведено 30 аукционов и 2 конкурса, продано 15 лотов. Девять из них – это пожарно-химические и пожарно-технические станции. Крупнейшими приобретателями недвижимости и земельных участков стали ООО «Альфа» (выкупило пять объектов за 5,92 млн рублей) и ООО «Салаир» (тоже пять объектов за 2,94 млн рублей). Самый дорогой объект (3,29 млн рублей) приобрел Аркадий Вахлов. Примечательно также, что Вахлов и «Альфа» выкупили все лоты по их начальной цене, тогда как «Салаиру» пришлось поторговаться абсолютно за все свои приобретения.

Предприятия, акции которых выставлялись на торги в 2018 году: АО «Индустриальный» (1,323 млрд рублей), АО «Торгово-промышленный комплекс Алтайского края» (397,879 млн рублей), АО «Топчихинская типография» (1,877 млн рублей) - пакеты акций по 100% и доля в 17,2% в АО «Востоквит» (3,338 млн рублей). Ни один аукцион не состоялся.