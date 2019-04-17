30 мая на очередной сессии АКЗС будет рассмотрен вопрос о результатах приватизации госимущества Алтайского края за 2018 год. Перед депутатами с докладом выступит начальник регионального управления имущественных отношений Елена Зинкова.
Можно предположить, что данный вопрос станет одним из самых дискуссионных в ходе сессии. Как и в прошлые годы, план по приватизации оказался не выполнен. Причем на этот раз его реализовали только на 24%. Сами власти видят причину в низкой инвестиционной привлекательности объектов.
Из отчета о результатах приватизации следует, что приватизационный план на прошлый год не выполнен даже на четверть – вместо ожидаемых 62 млн рублей за продажу госсобственности получено всего 15,1 млн рублей, что составляет 24 % от плановой выручки. Стоит отметить, что и сама цифра в 62 млн рублей является крайне скромной, особенно на фоне соседних регионов по СФО. Например, в Новосибирской области план составлял 172 млн рублей.
Предприятие может быть включено в прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы
В Алтайском крае приватизировалось три вида объектов:
Всего на торги выставлялось 47 лотов (часть - неоднократно):
Всего в прошедшем году проведено 30 аукционов и 2 конкурса, продано 15 лотов. Девять из них – это пожарно-химические и пожарно-технические станции. Крупнейшими приобретателями недвижимости и земельных участков стали ООО «Альфа» (выкупило пять объектов за 5,92 млн рублей) и ООО «Салаир» (тоже пять объектов за 2,94 млн рублей). Самый дорогой объект (3,29 млн рублей) приобрел Аркадий Вахлов. Примечательно также, что Вахлов и «Альфа» выкупили все лоты по их начальной цене, тогда как «Салаиру» пришлось поторговаться абсолютно за все свои приобретения.
Объект культурного наследия «Магазин Сухова», расположенный по адресу ул. Льва Толстого, 31 в Барнауле, продан на аукционе за 6 871 000 руб