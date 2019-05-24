Всё плотнее и плотнее: в Барнауле застройщики осваивают новые кварталы

Новости 24.05.2019 16:15 66

В Барнауле активно обсуждается масштабная застройка кварталов 2037 и 2038. Территория первого досталась ООО «Адалин-Строй». Он ограничен улицами Сергея Ускова, Жасминная, Сиреневая, а также Павловским трактом. Здесь планируется построить высотные жилые дома, пишет «Алтайский портал недвижимости».

На днях компании одобрили в Градосовете первые дома, расположенные на ул. 280-летия Барнаула, 15 и 65 лет победы, 22. Согласно проекту, это будут 16-этажки. Дворы здесь будут закрыты от транспортных потоков и шумов. Также запланировано строительство гаражного комплекса, площадки для отдыха жильцов и детских развлечений.

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Любопытно, что на другом углу квартала 2037 в то же время запроектировали другую новостройку. По некоторой информации, застройщиком является уже ИСК «Алгоритм» (по данным Градосовета, заказчик проекта - новая компания СЗ «Смарт»). Объект расположен на ул. Христенко, 15. В нем - три подъезда и всего 10 этажей. Имеется просторный двор с собственной детской и спортивной площадками, а также автопарковками.

Квартал 2038 - одна из территорий, на котором также разворачивается комплексное строительство от ИСК «Союз». Согласно плану, здесь появятся три 24-этажные «высотки-свечки». Они оформят угол квартала со стороны Павловского тракта и еще 5 высоток по 17 этажей. Проект уже одобрен Градосоветом.

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Предполагается, что в ближайшее время застройщики начнут массово продавать новое жилье в указанных микрорайонах.