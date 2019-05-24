Барнаульский подросток перестал ходить из-за редкой болезни

Из-за редкого генетического заболевания подросток из Барнаула перестал ходить, у мальчика отмирают мышцы и уже начались проблемы с дыханием. Медики долгое время не могли поставить ему диагноз. Как оказалось, 16-летний Саша Лощинин страдает от болезни миопатия Ульриха.
Как рассказала «АиФ-Алтай» мама юноши, с самого раннего детства мальчик сильно болел, начались проблемы с ногами. В инвалидное кресло он попал после четвертого класса.
Родители подростка в этом году собираются поехать в столицу, чтобы пройти обследование и получить соответствующие назначения. До 18 лет поездки оплачивает региональный Минздрав, затем семья останется один на один со своей проблемой.
Семья Баскаковых из пяти человек живёт на данный момент на 34 кв. м
Болезнь наложила отпечаток на жизнь мальчика, с пятого класса он находится на домашнем обучении. Саша сейчас заканчивает программу девятого класса. С будущей профессией парень еще не определился, но понимает, что ему нужна дистанционная работа.
Мама мальчика отмечает, что до настоящего времени миопатия Ульриха остается неисследованным заболеванием. В Европе люди с таким же заболеваниями могут самостоятельно передвигаться в среднем до 20 лет.